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RTÜK Başkanı Şahin: Spotify yayıncılık ilkelerine uymak zorunda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin , Türkiye'den 10 yıllık yayın lisansı alan Spotify'ın içeriklerinin yasalara uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
 07 Mayıs 2021 10:49
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RTÜK Başkanı Şahin: Spotify yayıncılık ilkelerine uymak zorunda

RTÜK, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı başvurularını değerlendirerek, uluslararası müzik platformu Spotify'ın başvurusunu inceledi ve kuruluşa lisans verdi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan RTÜK Başkanı Şahin, Spotify'ın bundan sonra nasıl bir denetime tabi tutulacağını anlattı:

"Artık 10 yıl süreyle ülkemizde yasal olarak faaliyet gösterebilecekler. Spotify artık 6112 sayılı kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak gerekeni yaparız. Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali sorumluluk altına girmeleridir. Türkiye'ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu. Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar. Ülkemizde temsilcilik açmaları yine son derece önemli bir nokta. Benzeri uluslararası markaların lisans başvuruları RTÜK'e devam ediyor. Gün geçtikçe global ölçekte yayıncılık yapan platformların sayısı artıyor."
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