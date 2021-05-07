9 ilde kaçak lüks otomobil operasyonu: 24 otomobile el konuldu
|07 Mayıs 2021 10:59
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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından temin edilen ve usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen 24 lüks otomobile el konuldu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu.
Yapılan incelemede, devletin söz konusu araçlar nedeniyle 27 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.
Otomobilleri farklı yöntemlerle yurt içine sokan, bunları sahte evrak düzenleyerek satan ve alanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
- Farklı yöntemlerle lüks araçları yurda sokmuşlar
Şüphelilerin lüks otomobilleri gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırarak ithal ettikleri belirlenirken, otomobillerin bir kısmının yurt dışında çalıntı kaydı olduğu ve Interpol tarafından arandığı, bir kısmının turistik kolaylıklardan faydalanılarak yurda getirildiği, şüphelilerin bazılarına da ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ilk tescil belgesi için "sahte trafik şahadetnamesi" düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakı ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağladıkları belirtildi.
İlk tescil işlemini yaptıran şüphelilerin sahte şahadetname üzerinde aracın orijinal şasi numarasının harf ya da rakam gruplarında bir iki tanesini değiştirerek noterlerde ikiz şasi numarasının görülmesini engelledikleri tespit edildi.
Zanlıların ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğunu söyleyerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları ortaya çıktı.
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