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YDS/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM, YDS/1 sonuçlarını açıkladı
 07 Mayıs 2021 11:01
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YDS/1 sonuçları açıklandı

2021-YDS/1 Sınav Sonuçları Açıklandı

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
Memurlar.Net
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