YDS/1 sonuçları açıklandı
ÖSYM, YDS/1 sonuçlarını açıkladı
|07 Mayıs 2021 11:01
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2021-YDS/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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