Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'
|07 Mayıs 2021 11:06
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülke ekonomisine katkısı ile atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri düşünmeye sevk ederek, sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenleyeceği yarışmaya, lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek.
Sıfır atık ve insan yaşamı ile doğa üzerine etkilerinin vurgulanacağı yarışmaya öğrenciler bireysel katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilecek.
Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmeyecek. Yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek.
Yarışmaya, www.sifiratikyarismasi.com adresinden 25 Mayıs'a kadar çevrim içi başvuru yapılabilecek.
Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından Sıfır Atık Yarışması'nın tanıtım videosu paylaşılarak, "Ben daha iyisini çekerim diyorsan seni de ödüllü Sıfır Atık kısa film yarışmamıza bekliyoruz" denildi.
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