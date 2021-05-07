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20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyor

Eskişehir Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Harun Kaya, 11 yılda gerçekleştirdiği 3 bin 500 gösteriyle çocukları "Karagöz ve Hacivat" ile tanıştırdı
 07 Mayıs 2021 11:17
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Harun Kaya, 11 yıl önce geçtiği perde arkasında "Hacivat ve Karagöz"e hayat veriyor.

Evli ve 2 çocuk babası olan 43 yaşındaki polis memuru Kaya, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevliyken Şehir Tiyatrolarında hem oyunculuk hem de yönetmenlik yaptı. Bu sırada 11 yıl önce kendisinden gölge oyunu sahnelemesinin istenmesiyle perde arkasına geçen Kaya, Şanlıurfa'da çocuklar için 2 bin gösteri yaptı.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevine devam eden Kaya, burada da anaokulu ve ilkokullarda 1500 gölge oyunu sahneledi. Harun Kaya, Karagöz ve Hacivat'ın yanı sıra "Esen" ve "Esin" adında iki polis kahramanı da gölge oyunuyla çocuklarla buluşturuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda çocuklarla buluşamayan Kaya, oyunları dijital platformda sahneliyor.

- "Gölge oyununu 200 bin öğrenciye ulaştırdım"

Polis memuru Harun Kaya, AA muhabirine, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevliyken Şehir Tiyatrolarında 5 yıl hem oyunculuk hem de yönetmenlik yaptığını söyledi.

2010 yılında Şehir Tiyatrolarının genel yayın yönetmeninin Karagöz ve Hacivat oyununu sahnelemesini istediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Daha önce hiç denememiştim. Geçtim perdenin arkasına ve Karagöz'ü seslendirdim. Polisin çocuklara daha rahat ulaşması için gölge oyununu mesleğime adapte etmek istedim. Hazırladığım Karagöz ve Hacivat oyunlarıyla çocuklara ulaşmaya başladık. Anaokulları ve ilkokullarda gölge oyunu sahneledik. Öğretmenlerden ve velilerden güzel dönüşler aldık. 11 yılda sadece Şanlıurfa'da 2 bin kadar gösteri yaptım. Eskişehir'de de 1500 gösteri gerçekleştirdim. Gölge oyununu yaklaşık 200 bin öğrenciye ulaştırdım. Çocukların rahatlıkla ulaşabilmesi için oyunları sosyal medya hesaplarımızdan da sahneliyoruz. Gölge oyunlarını okullarda sergilemeye başladığımızda öğretmenlerimiz, bir polisin hayali olmasına şaşırıyordu. Oyunu sahnelediğimizdeki coşku ise mutlu ediyor."

- "Oyunları sahnelerken çok dikkatli oluyoruz"

Kaya, gölge oyununun figürlerinden sahnesine kadar hepsini yapabildiğine değinerek şubede görevli arkadaşlarının da kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Gölge oyununun gelenekselliğinden sapmadan "Esen" ve "Esin" adında iki polis kahramanı da gösterilerine eklediklerini anlatan Kaya, "Çocuklar, bu dönemde her türlü davranışı çok çabuk kapıyor. Bu yüzden oyunları sahnelerken çok dikkatli oluyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç ve amirlerimiz de bu konuda çok hassas." diye konuştu.

Harun Kaya, yeğenlerinin arkadaşlarıyla bir araya gelip kendisinden gölge oyunu sahnelemesini istediğini dile getirerek "Elimden geldiğinde onlar için gölge oyunu sahneliyorum. Çocukları gölge oyunuyla tanıştırıyorum. Çevremden de gölge oyunu sahnelememi isteyen çok oluyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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