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Twitter, 'bahşiş özelliğini' resmen duyurdu

Twitter bugün kullanıcıların para kazanmasını sağlayacak olan 'bahşiş' özelliğini test etmeye başladığını resmi olarak duyurdu.
 07 Mayıs 2021 11:18
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Twitter, 'bahşiş özelliğini' resmen duyurdu

Twitter kullanıcılarına para kazandırmak için 'bahşiş' özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Twitter'ın bahşiş özelliğindeki para gönderme işlemi PayPal, Venmo, Patreon, Cash App ve Bandcamp gibi farklı ödeme platformlarıyla yapılan anlaşmalarla sağlanacak. Ayrıca Android kullanıcıları Twitter'ın Clubhouse rakibi Spaces aracılığıyla para gönderebilecekler. Şirket, bu işlemlerin bir yüzdesini almayacağını söylüyor.

Twitter'ın yazılı olarak yaptığı açıklama:

"Twitter, kullanıcıların maddi destek almaları ve de destek olmaları için yeni yollar yaratma çalışmalarını sürdürüyor. Twitter, bu yöndeki ilk adımını Tip Jar özelliği ile atıyor.

Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford'un açıkladığı bilgilere göre; bugünden itibaren, Twitter'ı İngilizce kullanan herkes iOS ve Android için Twitter'daki geçerli hesaplara para gönderebilecek. Şimdilik, Twitter'ı İngilizce kullanan sınırlı sayıda insan profillerine Tip Jar-Bahşiş Kutusu ekleyebilecek ve bahşişleri kabul edebilecek. Bu grup, içerik oluşturucuları, gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarını içerecek. Yakında, daha fazla kişi profillerine Bahşiş Kutusu ekleyebilecek. Twitter, bu hizmeti İngilizce dışında daha fazla dile de genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Biz artık Takipler, Retweetler ve Beğenilerin ötesinde birbirinizi desteklemenizi kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün, insanların bahşiş gönderip alması için yeni bir yol olan Bahşiş Kutusu'nu tanıtıyoruz" diyen Crawford, açıklamasına Tip Jar ile ilgili şunları söyledi: "Profil sayfasında Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görürseniz, bir hesabın Bahşiş Kutusu'nun etkin olduğunu anlarsınız. Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz. Hangi ödeme hizmetini veya platformu tercih ederseniz seçin ve Twitter'dan, seçtiğiniz miktarda desteğinizi gösterebileceğiniz seçilen uygulamaya yönlendirileceksiniz. Bugün ekleyebileceğiniz hizmetler arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo bulunmaktadır. Twitter kesinti yapmaz. Android'de ipuçları Spaces içinde de gönderilebilir"
Yeni Şafak
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