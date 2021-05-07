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Mithatpaşa tünellerinin ucunda ışık göründü

Zonguldak'ta yapımında sona yaklaşılan tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi de 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek
 07 Mayıs 2021 11:27
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Mithatpaşa tünellerinin ucunda ışık göründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

Tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yolu 5,7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek projenin hayata geçmesinin ardından hem yakıttan hem zamandan tasarruf edilmesi hem de kent merkezindeki egzoz emisyon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor.

İçerisinde 4 sıralı tünelin, 8 tüpün bulunduğu projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

- "Kentimizin bu hizmetlere gerçekten çok ihtiyacı var"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA muhabirine, trafiğin rahatlaması noktasında projenin büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Şehir merkezindeki trafikten herkesin rahatsız olduğuna işaret eden Alan, "Tünellerin açılmasıyla inşallah daha rahat bir trafiğe ulaşacağız. Çalışmalar çok hızlı gidiyor. Kent olarak böyle hızlı, çok iyi çalışan müteahhitler bulduğumuz zaman mutlu oluyoruz. Yıllardan beri Ereğli ve Ankara tarafında olsun ne yazık ki çok sıkıntılar yaşadık." diye konuştu.

Alan, projenin yıl sonuna kadar bitmesini öngördüklerini aktararak, "Biraz trafik aksıyor ama vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyorum. Kentimiz çok büyük hizmetler alıyor. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kentimizin bu hizmetlere gerçekten çok ihtiyacı var. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. İnşallah 2021 yılının sonunda bu tünelleri açıp trafik anlamında vatandaşlarımızı rahatlatırız." ifadelerini kullandı.

- "Bölge adına önemli bir proje"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da projenin bölge adına önemli çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

Projenin, şehrin ulaşım ağı açısından önemine dikkati çeken Uçar, "4 tünel, 2 köprülü kavşaktan ibaret bir proje. Çok hızlı bir şekilde şehrimize kazandırılması konusunda Bakanlığımızın önem verdiği projelerden biri. Şehrimizin trafiğini yaklaşık yüzde 30-40 rahatlatacak. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu projemizin bitirilerek ulaşıma açılmasını planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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