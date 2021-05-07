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Satılan 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Ocak-Nisan 2020'de 86 bin 473 olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 156 bin 695'e, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 71,2'den yüzde 76,5'e çıktı
 07 Mayıs 2021 11:30
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Satılan 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ilk dört aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 81,2 artışla 156 bin 695'e yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk dört ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 68,7 artışla 204 bin 839, hafif ticari araç satışları da yüzde 88,1 yükselişle 55 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

- Manuel şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 23,5

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk dört aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Nisan sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 156 bin 695 adetle yüzde 76,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 48 bin 144 satışla yüzde 23,5 olarak belirlendi.

- Satılan 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Böylece, söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 71,2, satışı 86 bin 473 olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 81,2 artış gösterdi.

- D, E ve F segmentinin tamamı otomatik vites

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 95,1'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 80,7 ile küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 68'le de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

- Nisan ayı satışlarında da yükseliş dikkati çekti

Bu yılın nisan ayı açısından bakıldığında toplam 48 bin 375 otomobil satışının 36 bin 923'ünü otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Bu yılın nisanı ile geçen yılın nisanı kıyaslandığında otomatik şanzımanlı otomobil satışı yüzde 142,1 artarken, otomatik vites otomobillerin satışlardan aldığı pay da yüzde 69,9'dan yüzde 76,3'e çıktı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle;

Ocak-Nisan'20Ocak-Nisan'21
SEGMENTAdetPayAdetPayDeğişim
A42192,9%1.30895,1%210,7%
B14.60449,9%48.99080,7%235,5%
C50.94971,5%77.16168,0%51,4%
D16.64399,9%22.301100,0%34,0%
E3.139100,0%5.639100,0%79,6%
F717100,0%1.296100,0%80,8%
Toplam86.47371,2%156.69576,5%81,2%
Anadolu Ajansı
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