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Salgın döneminde özel tiyatrolara 36,5 milyon lira destek

"Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımlar", "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde", "Dijital Tiyatro" ve "Dijital Tiyatro Arşivi" başlıkları altında 1267 tiyatro projesine destek sağlandı. Projelerle özel tiyatroların oyunlarının hem fiziksel hem de dijital ortamda sanatseverlerle buluşturulması ve yerli oyun yazarlarının eserlerinin sektöre tanıtılması hedefleniyor
 07 Mayıs 2021 11:34
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Salgın döneminde özel tiyatrolara 36,5 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen özel tiyatrolara bu dönemde toplam 36 milyon 500 bin lira destek verildi.

Özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde mevzuat değişikliklerini ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe koyan Bakanlık, tiyatroların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden en asgari seviyede etkilenmesini amaçladı.

Projelerle, özel tiyatroların oyunlarının hem fiziksel hem de dijital ortamda sanatseverlerle buluşturulması ve yerli oyun yazarlarının eserlerinin sektöre tanıtılması hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yılın nisan ayından bu yana "Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımlar", "Dijital Tiyatro", "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" ve "Dijital Tiyatro Arşivi" kapsamında 1267 tiyatro projesine toplam 36 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

Özel tiyatroların projelerine yönelik yardımlar kapsamında 328 özel tiyatroya 12 milyon lira verildi.

- Yerli yazarların yeni oyunları tanıtılacak

"Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesi ile Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara tahsis edildi. Bu projeyle 52 özel tiyatroya toplam 2 milyon 600 bin lira destek sağlandı.

Salgın koşullarına uygun olarak özel tiyatrolara oyunlarını DT sahnelerinde art arda iki günde iki kez sahneleme fırsatı sunuldu.

Bakanlık bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için gerekli maddi desteği de sağladı. Özel tiyatroların bilet satışı gibi konularda herhangi bir endişe yaşamasının önüne geçildi.

- "Dijital Tiyatro Arşivi" için 467 özel tiyatroya destek

Dijital Tiyatro Projesi kapsamında Dijital Oyun ve Sesli Oyun için de destek verdi.

Dijital Tiyatro ve Sesli Oyun Projesi ile yerli yazarların daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolarca seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak.

Buna göre, Dijital Tiyatro Projesi ile 420 özel tiyatroya toplam 12 milyon 500 bin lira veren Bakanlık, "Dijital Tiyatro Arşivi" için de 467 özel tiyatroya toplam 9 milyon 400 bin lira kaynak sağladı.

Dijital Tiyatro ile yerli yazarların daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolarca seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak.

- Proje yardım başvuruları 15 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak

Öte yandan, "Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik Değişikliği" ile özel tiyatroların asgari oyun gösterim sayıları düşürüldü.

Özel tiyatroların temsilcileri ile ortak çalışma grubu oluşturuldu ve tiyatrolara tiyatro meslek gruplarından çalışan bulundurma şartı getirildi.

Yeniden tanımlanan Değerlendirme Komisyonu'nda özel tiyatroları temsilen sanatçı bulundurulması yeniliği getirildi.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımların başvuruları 15 Haziran-15 Temmuz tarihlerine çekildi.
Anadolu Ajansı
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