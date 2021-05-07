İki danasını otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan vatandaşın, iki danasını arka koltuğunu yatırarak yerleştirdiği otomobilinde yaylaya çıkarması dikkati çekti
|07 Mayıs 2021 11:44
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Mehmet Yıldız, Çamlıhemşin ilçesi Çiçekli Yaylası'na götürmek istediği iki danasını 53 AAK 249 plakalı otomobilinin arka koltuğunda taşıdı.
Yıldız'ın yaylaya çıkmadan önce uğradığı akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Benzin istasyonunda çalışan Necmettin Yarıcı da bu anları kaydederek, Mehmet Yıldız ile sohbet etti.
Görüntülerde Yıldız "Arabaya iki büyükbaş hayvanı nasıl sığdırdın?" şeklindeki soruyu "Büyükbaş değil henüz bir yaşında." diye yanıtlıyor. Kendi arabasını kullanmak istediğini söyleyen Yıldız, "Bir seferde çıkarırım. Çiçekli Yaylası'na gidiyoruz." ifadesini kullanıyor.
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