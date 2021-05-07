Polis memuru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı
|07 Mayıs 2021 11:51
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali için 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı dönemi devam ediyor. Van Gölü Havzası'nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için Van Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde inci kefali av yasağına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Polis ekiplerince çeşitli bölgelerde yasak bir şekilde avlanan şahıslar tespit edilerek müdahale edildi. Denetimlerde çok sayıda canlı balık ise avlanmada kullanılan malzemelerle ele geçirildi. Ele geçirilen canlı balıklar için polis memuru büyük mücadele vererek tekrar yaşam alanına bırakırken, tüm malzemelere ise el konuldu.
Konu ile ilgili olarak E.E., A.B., E.E. isimli 3 şahıs yakalanarak gerekli idari işlem uygulandı.
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