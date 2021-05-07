'Denetim, aşılama ve filyasyon' İzmir'de vakaları azalttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yüksek vaka oranlarıyla dikkati çeken İzmir'de, son haftalarda görülen düşüşte sıkı denetim, aşılamaya olan ilgi ve filyasyon ekiplerinin yoğun çabasının etkisi dikkati çekiyor.

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir, 2020 yılının mart ayında ilk Kovid-19 salgın sayıları açıklandığında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde günlük vaka sayısı 5 bine ulaşarak zirve yaptı. Bu yılın mart ayından itibaren vaka sayıları ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de artmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde salgının ilk gününde kurulan Kriz Masası'nda süreç anlık takip edilerek müdahalelerde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından filyasyon ekibi sayısı 800'e çıkarıldı, PCR laboratuvar sayısı artırıldı.

Alınan önlemler, aşılanması artması ve halkın tedbirlere riayet etmesiyle 100 binde görülen vaka sayısı kentte 223,34'e kadar geriledi.

- 680 bin 761 kişi iki doz aşı oldu

Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşılanma çalışmaları da kent genelinde devam ediyor. Aile hekimleri başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında vatandaşların hızlı bir şekilde aşılanması için çalışma yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aşılama çalışmaları hastanelerde hafta sonu ve akşam saatlerinde de aralıksız sürüyor.

Şimdiye kadar kentte 975 bin 405 kişiye 1. doz ve 680 bin 761 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

- İzmirliler tedbirlere uydu

Kent genelinde vaka sayısının azalmasında en büyük katkıyı ise İzmirliler verdi.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere uydukları gözlenen vatandaşlar sıcak havaya rağmen dışarıya çıkmayarak zamanlarını evde geçiriyor.

Polis ve jandarma ekipleri de salgının başından bu yana denetimlerine ara vermeden devam etti. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan yaklaşık 1000 polis, 7 gün 24 saat esasına göre kent genelinde farklı zamanlarda ve noktalarda oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Denetimler sonucu 10 bin 496 kişiye idari işlem uygulandı.

İzmir Valiliği bünyesinde görev yapan 6 bin 500 kişilik Vefa Sosyal Destek Grupları da ilçelerde kaymakamlıkların koordinasyonunda evlerinden çıkamayan Kovid-19 hastaları ya da temaslılarının ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapmaya devam ediyor.

7 gün 24 saat esasına göre görev yapan destek grubu, salgının başından bu yana kent genelinde 162 bin 763 kişiye ulaştı.

Nüfus hareketliliği nedeniyle uzun bir süre vaka sayısı yüksek seyreden kentte, alınan önlemler sonuç verdi ve vakalar düşüş gösterdi.

- İzmirliler vaka sayılarının düşmesinden mutlu

İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki Oğuz Demirci, kent genelinde Kovid-19 vaka sayısının düşmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İzmirlilerin ilk günden bu yana tedbirlere önem verdiğini anlatan Demirci, "Şu an Kordon'dayız. Görüyorsunuz ki çalışanlar ve evcil hayvanlar dışında burada kimse yok. Herkes tam kapanma kurallarına uymuş durumda. İnşallah böyle devam eder. İnanıyorum ki sağlıklı bir şekilde vatandaşlar Kordon'da buluşmaya devam eder. Kovid-19 savaşını hep birlikte kurallara uyarak kazanacağız. " dedi.

Taksi şoförü Salih Özgirgin ise vaka sayılarının daha da düşmesini istediğini belirtirken, "Keşke bu hastalık olmasa da herkes yine eskisi gibi işine gidip gelse. Vatandaşlarımız tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.