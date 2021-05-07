Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Konya'da yakalandı
|07 Mayıs 2021 12:11
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Seceattin B'yi yürütülen çalışma neticesinde saklandığı evde yakaladı.
Hükümlünün ByLock kullandığı, itirafçıların beyanlarına göre örgütün sözde "büyük bölge lise mesulü ve bölge talebe mesulü" olduğu iddia edildi.
Emniyete götürülen hükümlünün işlemleri sürüyor.
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