İş kurmak isteyenler için verilen destekler tek adreste toplandı
İş kurmak isteyenlere, Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek internet adresinde toplandı
|07 Mayıs 2021 12:15
|+Aa- Yazdır
Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenler için kamu kurumları tarafından verilen destek, teşvik ve hibeler http://yatirimadestek.gov.tr adresinde toplandı.
Sitede, Kalkınma Ajansı uzmanları, iş kurmak isteyenlerin sorularını online cevaplıyor. Soru ve cevapları görmek için tıklayın.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Gül'den CTE görevde yükselme sınavı açıklaması
07 Mayıs 2021 12:36
|Aksaray'dan bir güzel iyilik hareketi
07 Mayıs 2021 12:18
|Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
07 Mayıs 2021 11:58
|Salgın döneminde özel tiyatrolara 36,5 milyon lira destek
07 Mayıs 2021 11:34
|En fazla aşı bu illerde yapıldı
07 Mayıs 2021 11:24
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'
07 Mayıs 2021 11:06
|RTÜK Başkanı Şahin: Spotify yayıncılık ilkelerine uymak zorunda
07 Mayıs 2021 10:49
|Aile hekimleri de BioNTech yapacak
07 Mayıs 2021 08:20
|BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
07 Mayıs 2021 08:12
|'Kısıtlama 19 Mayıs'a uzatılmayacak'
07 Mayıs 2021 00:34