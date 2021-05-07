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Aksaray'dan bir güzel iyilik hareketi

Aksaray Valiliği öncülüğünde 48 mahallede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen vatandaşların mahalle bakkallarına olan bütün veresiye borçları ödendi.
 07 Mayıs 2021 12:18
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray'da güzellik ve iyiliklerin örnek olacak şekilde büyüyerek çoğaldığını söyledi.

Daha önce, Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında tam kapanmadan etkilenen yerel üreticilere destek olmak için ulusal ve yerel marketlerin günlük üretim ve satış yapan üreticilerin ellerindeki ürünlerini satın alacağını açıkladıklarını, örnek ve önemli bir dayanışma örneğini Aksaray olarak gösterdiklerini aktaran Vali Aydoğdu; yine çok anlamlı bir iyilik hareketini daha kentte hayata geçirdiklerini söyledi.

-48 mahallede bakkallara ziyaret

15 Temmuz Milli İrade Meydanında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aydoğdu, Vali Yardımcıları ve birim amirleri ile merkezde bulunan 48 mahallede SYDV tarafından desteklenen vatandaşların borçlarının ödemek için hep birlikte eş zamanlı bakkalları ziyaret edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Aksaray yine güzel bir hayırseverlik örneği gösteriyor. Aksaray merkezde bizim 48 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı alışveriş yapan veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bugün bütün birim amirlerimizle bu bakkallarımıza gideceğiz. Orda veresiye olarak alışveriş yapan SYDV tarafından desteklenen vatandaşlarımızın borçlarını Ramazan ayında Valilik olarak silmiş olacağız. "dedi.

Vali Aydoğdu: "Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız"

Vali Aydoğdu açıklamasında; "Bu zor günlerde bu farkındalıkları yapmamız bizi biz yapan değerleri unutmamamız gerekiyor. Küçük küçük iyilikler, güzellikler yaparak bir sinerji halinde bunun her tarafa dalga dalga yayılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Vali Aydoğdu ve birim amirleri daha sonra araçlarla ayrılarak mahalle bakkallarını ziyaret ettiler. Bakkalların veresiye defterlerini kontrol eden Vali Hamza Aydoğdu veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek bakkal sahiplerine zor dönemlerinde vatandaşlara gösterdikleri iyi niyetleri nedeniyle teşekkür etti.

Memurlar.Net
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