1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başhekimden uyarı: Randevu alıp dışarıda dolaşanlar var

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, tam kapanma sürecinde randevu alıp gelmeyenler olduğunu ve bu kişilerin genellikle sokakta dolaştıklarını söyledi
 07 Mayıs 2021 12:28
+Aa- Yazdır
Başhekimden uyarı: Randevu alıp dışarıda dolaşanlar var

Van'da, tam kapanma sürecinde hastanelerden randevu alıp, muayeneye gitmeyenlerin oranı, verilere yansıdı. Bazı kişilerin, bu yöntemle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, dışarıda dolaştığı belirtildi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çelik, görev yaptığı hastanenin, hem pandemi sürecinde hem de normal zamanlarda bölgenin sağlık yükünü karşıladığını söyledi. Pandemi öncesi hasta başvuru sayısının günlük 13-14 bin olduğunu, salgın sürecinde ise bu sayının 8 bine düştüğünü belirten Başhekim Çelik, şöyle konuştu:

"Kapanma döneminde ise randevu alanların sayısı, günlük 4 bine kadar düştü. Aslında tam kapanma olmadan önce yüzde 20 oranında randevuya gelmeme var. Şu an örneğin; 5 bin kişi randevu aldı fakat bunun 1480'i randevusuna gelmedi. Yani randevuya gelmeme durumunu aynı değerlerde beklerken bu sayı arttı. Sadece bizim hastanemizde randevu alıp gelmeyen 480 kişi. Yani bu 480 kişi, randevu alıp aslında hastaneye gelmeme niyeti olan belki de sokakta gezen kişiler olabilir. Yani MHRS'den randevu alıp gelmeme, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi için söylüyorum; yüzde 9,6. Bence biraz yüksek bir oran. Vatandaşa da sesleniyorum. Randevu alıp, hastaneye gidiyormuş gibi gösterip, dışarıda dolaşarak risk oluşturmamak gerekiyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
07 Mayıs 2021 12:41		 'Denetim, aşılama ve filyasyon' İzmir'de vakaları azalttı
07 Mayıs 2021 12:09
İki danasını otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
07 Mayıs 2021 11:44		 Mithatpaşa tünellerinin ucunda ışık göründü
07 Mayıs 2021 11:27
İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
07 Mayıs 2021 10:00		 Polisten yabancı boksöre cevap: Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var
07 Mayıs 2021 09:12
Rize'de tam kapanmada köyler doldu; uyarı geldi
06 Mayıs 2021 22:24		 Heyelan sonrası oluşan göl, turizme kazandırılacak
06 Mayıs 2021 19:16
Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak
06 Mayıs 2021 17:32		 Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı
06 Mayıs 2021 12:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:41 - Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu12:39 - Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in suçlamasına cevap!12:36 - Bakan Gül'den CTE görevde yükselme sınavı açıklaması12:28 - Başhekimden uyarı: Randevu alıp dışarıda dolaşanlar var12:18 - Aksaray'dan bir güzel iyilik hareketi12:18 - 'Elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu
12:15 - İş kurmak isteyenler için verilen destekler tek adreste toplandı12:11 - Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı12:10 - CİMER yetkilisi: O kişinin bir başvurusu yok12:09 - 'Denetim, aşılama ve filyasyon' İzmir'de vakaları azalttı12:05 - Gün ortasında dolar 8,28 TL11:58 - Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
11:51 - Polis memuru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı11:44 - İki danasını otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı11:40 - Sağlık çalışanları 'Anneler Günü'nü evlatlarına sarılamamanın hüznüyle kutlayacak11:36 - Eski komiser yardımcısına FETÖ'den 27 yıla kadar hapis istendi11:34 - Salgın döneminde özel tiyatrolara 36,5 milyon lira destek
11:30 - Satılan 10 otomobilden 7'si otomatik vites
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
CİMER yetkilisi: O kişinin bir başvurusu yok
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
Altın son üç ayın zirvesinde
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma ciddi şekilde yaygınlaşacak
Erdoğan talimatı vermişti: Bakanlar sahaya iniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balon balığı 3
pırlanta yüzüğü yanlışlıkla çöpe atmak 4
yazar burada gülüyor 1
uyuyamama nedenleri 3
parmak kaldırmak 1
35'inden sonra 1
kota 1
materyalizm 1
süpürgeyle timsah yakalamak 2
1100 TL destek 3
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam