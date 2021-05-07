Başhekimden uyarı: Randevu alıp dışarıda dolaşanlar var
|07 Mayıs 2021 12:28
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Van'da, tam kapanma sürecinde hastanelerden randevu alıp, muayeneye gitmeyenlerin oranı, verilere yansıdı. Bazı kişilerin, bu yöntemle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, dışarıda dolaştığı belirtildi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çelik, görev yaptığı hastanenin, hem pandemi sürecinde hem de normal zamanlarda bölgenin sağlık yükünü karşıladığını söyledi. Pandemi öncesi hasta başvuru sayısının günlük 13-14 bin olduğunu, salgın sürecinde ise bu sayının 8 bine düştüğünü belirten Başhekim Çelik, şöyle konuştu:
"Kapanma döneminde ise randevu alanların sayısı, günlük 4 bine kadar düştü. Aslında tam kapanma olmadan önce yüzde 20 oranında randevuya gelmeme var. Şu an örneğin; 5 bin kişi randevu aldı fakat bunun 1480'i randevusuna gelmedi. Yani randevuya gelmeme durumunu aynı değerlerde beklerken bu sayı arttı. Sadece bizim hastanemizde randevu alıp gelmeyen 480 kişi. Yani bu 480 kişi, randevu alıp aslında hastaneye gelmeme niyeti olan belki de sokakta gezen kişiler olabilir. Yani MHRS'den randevu alıp gelmeme, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi için söylüyorum; yüzde 9,6. Bence biraz yüksek bir oran. Vatandaşa da sesleniyorum. Randevu alıp, hastaneye gidiyormuş gibi gösterip, dışarıda dolaşarak risk oluşturmamak gerekiyor."
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