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Validen, el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürpriz

Mardin'de kuşunu kaybeden kız çocuğuna yeni bir kuş hediye eden Vali Mahmut Demirtaş: "Rümeysa'nın gülmesi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız gülerse dünya da güler diye düşünüyoruz"
 07 Mayıs 2021 13:16
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Validen, el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürpriz

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, fiziksel özelliklerini anlatarak çizdiği resimleri duvarlara asarak muhabbet kuşunu arayan 14 yaşındaki Rümeysa Feyza Dilekoğlu'na yeni bir kuş hediye etti.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Dilekoğlu, 3 yıldır evde beslediği ve adını Fındık koyduğu muhabbet kuşunu hava alması için dışarı çıkardı.

Bir anda uçarak kaybolan kuşunu arayan Dilekoğlu, arkadaşlarıyla hazırladığı el ilanına kuşunun resmini çizdi ve özelliklerini yazdı.

Dilekoğlu,"Kafasında beyaz benek. Bir ayağı sakat yani pençeleri yok. Rengi açık gök mavisi-beyaz." yazdığı el ilanını çeşitli yerlere astı.

Sosyal medyadan durumu öğrenen Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile evinde ziyaret ettikleri çocuğa ilanda benzer renklere sahip yeni bir kuş hediye etti.

Vali Demirtaş, kuş bulununcaya kadar yeni bir kuş hediye etmek istediklerini belirterek, "Rümeysa'nın gülmesi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız gülerse dünya da güler diye düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da bu eksikliği gidermiş oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Dilekoğlu kuşu kaybolunca çok üzüldüğünü, onu bulmak için ilan hazırladıklarını dile getirdi.

"Çok akıllı bir kuştu. Onu çağırdığımda yanıma gelirdi. Namaz kıldığımda seccademin başına geliyor, başıma, omzuma konuyordu. Çok güzel bir kuştu. İnşallah bulunur." diyen Dilekoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "tam kapanma" nedeniyle kırtasiyelerin kapalı olduğu için fotoğrafını bastıramadıklarını, bu nedenle ilanı kendi elleriyle hazırladıklarını söyledi.

Dilekoğlu, hediye ettiği kuş için de çok mutlu olduğunu dile getirdiği Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Rümeysa Feyza Dilekoğlu, "İnşallah diğer kuşumu da bulurum. Buna da çok iyi bakacağım." dedi.
Anadolu Ajansı
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