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Türkiye, hava savunmada 'Hisar' kuruyor

Türk savunma sanayisi Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor, proje kapsamında 3 Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek
 07 Mayıs 2021 13:19
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Türk savunma sanayisi, Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor. Proje kapsamında Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hava savunma füze sistemleri çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ve karmaşıklık düzeyi yüksek pek çok kritik teknolojiyi barındırıyor. Türkiye'nin hava savunma alanındaki birikim ve teknolojisi, bu alandaki ilk yerli ve milli sistem olan Hisar ile kazanılıyor.

Hisar Projeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde yürütülüyor. Hisar Projeleri'nde radarlar, "sistemin gözleri" olarak görev yapan elektro-optik algılayıcılar, komuta kontrol, haberleşme, atış kontrol sistemleri, sistemin beyni olarak görev yapan görevsayarı, sistem algoritmaları, füze arayıcı başlığı ve füze veri bağı ASELSAN tarafından milli olarak geliştiriliyor. Bununla birlikte bileşenlerin bir arada entegre bir hava savunma sistemi çatısı altında görevini icra etmesi de ASELSAN tarafından sağlanıyor. Füze ve füze alt sistemleri olan yaklaşma sensörü, güdüm birimi, sevk sistemi ve benzeri unsurlar ROKETSAN tarafından geliştirildi. Yüksek etkinliğe sahip harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE imzası taşıyor.

Hisar Projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hareketli ve sabit birlikler ile kritik tesislerin hava savunması gerçekleştirilecek. Bu sayede bugünün modern tehditleri olan savaş uçakları, helikopterler, seyir füzeleri, silahlı insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzeler yüksek performansla etkisiz hale getirilecek.

Hisar A+ Sistemi teslimatları 2020 yılı sonundan itibaren başladı. Füze fırlatma sistemleri (FFS) ve füzeler envantere girdi. Teslimatı yapılan füze fırlatma sisteminin komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonları "ateş idare cihazı" tarafından yürütülüyor. Modernize çekili toplar ile füze fırlatma sistemlerini birlikte komuta ve atış kontrolü yürütülerek katmanlı hava savunma yapısı kuruluyor.

- İntikal halindeki birliklerin ihtiyacını karşılayacak

Son olarak 3 Mayıs'ta harp başlıklı kabul atışı başarıyla yapılan Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (KMOAİHSFS) tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek. Füze ve sistemin menzil ve irtifalarında ciddi artırımlar yapıldı ve atışlı test ile orta irtifadan gelen hedef direkt vuruşla imha edildi.

Hisar Projesi kapsamında, 3 adet Otonom Hisar A+ envantere girecek. Otonom Hisar A+, hedef tespit, teşhis, takip ve füze atışı fonksiyonlarını tam otonom olarak gerçekleştirebilen bir hava savunma füze sistemi olarak görev yapacak.

Sistemin taşıyıcı platformu paletli ve zırhlı bir araçtan oluşuyor. Bu sayede sistem her türlü arazi şartında hareket ediyor, hızlı konuşlanıyor, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri ile intikal halindeki zırhlı birliklerin hava savunma ihtiyacını etkin şekilde karşılıyor.

Atışlı test kapsamında sistem üzerindeki radarla hedef, tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak atış kontrol sistemiyle çözüm üretildi ve füze otomatik olarak ateşlendi. Otonom HİSAR A+ tarafından sağlanan veriyle dik atım yeteneğine sahip tam atım füze ara safha güdüm gerçekleştirdi, füze arayıcı başlığı ile terminal güdüm sağlandı ve hedef direkt vuruş ile imha edildi.

Otonom Hisar A+, 3 boyutlu arama radarı ile tespit takip yapıyor, 4 adet dikey füze atış kabiliyetiyle hedefini etkisiz hale getiriyor.

- Kısıtlamalar millileştirmeyle aşıldı

Hisar Projeleri'nde bazı alt sistemlerde ambargo kaynaklı kısıtlamaları aşmak üzere önemli millileştirme faaliyetleri yürütüldü ve başarılı atışlı testlerle doğrulamalar tamamlandı. Türkiye, Hisar Projeleri ile radarı, komuta kontrol sistemi, atış kontrol sistemi, haberleşme sistemi, veri bağı, füzesi, arayıcı başlığı ve tüm bileşenleri ile dışarıdan yardım almadan özgün entegre hava savunma sistemini geliştirebilen birkaç ülkeden biri oldu.

Üretim hattı kalifikasyon sürecinin tamamlanması ve son olarak harp başlıklı kabul atışı ile Hisar A+ sistemleri seri üretim aşaması için hazır hale geldi. Seri üretim ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılanacak.

Çok sayıda alt sistemi bünyesinde barındıran Hisar Projeleri, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde 100'ün üzerinde yerli alt yüklenici firmayla birlikte geliştiriliyor.

Hisar sistemleri, en gelişmiş teknolojiyle gelecekteki yeni ihtiyaçlar için gereken özelliklerin ilavesine imkan sağlayacak yapıda bir mimariye sahip bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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