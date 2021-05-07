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Bu yıl 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Toplam tutarı 16 milyon 690 bin lira olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin lira düzeyinde"
 07 Mayıs 2021 13:33
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Bu yıl 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde de değerlendirmelerine yer verilen Bakan Muş, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES Programı'nın geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı.

Muş, kadın kooperatiflerinin proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES Programı kapsamında hibelerle karşılanmasının, kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları gerçekleştirebilmelerine imkan oluşturduğuna dikkati çekerek, bu desteklerle kooperatiflerin etkin ve verimli çalışmasının ve ekonomik katma değerin artırılmasının sağlandığını kaydetti.

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın girişimcilerimizin ekonomimiz açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınlarımızın emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını Bakanlık olarak destekliyoruz. KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmaya bu yıl da devam edeceğiz. 2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları şubat ayında alınmıştı. Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin lira olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin lira düzeyinde."

- Makine alımlarından personel istihdamına kadar destek

Bakanlığın KOOP-DES Programı kapsamında, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.

Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.
Anadolu Ajansı
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