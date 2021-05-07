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Bakan Selçuk'tan 'Dünya Şifre Günü'nde çocuklu ailelere uyarı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, çocuklu ailelere sosyal medya kullanımı ve şifre güvenliği konusunda uyarılarda bulundu
 07 Mayıs 2021 13:41
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Bakan Selçuk'tan 'Dünya Şifre Günü'nde çocuklu ailelere uyarı

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sosyal medya kullanımı ve şifre güvenlilği konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Konuya ilişkin görsel paylaşımında da bulunan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar karşı çıksam da evde geçen günlerimizde çocuklarımızla sohbetimizde bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanır hale geldik, iyice dijitalleştik. Kimimiz cep telefonlarımızı adeta çocuklarımızla ortak kullanır oldu. Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla başbaşa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım. Görseldeki notlarımızı dikkatle okuyalım, güvenliğimiz için evlatlarımızla birlikte hassasiyetle uygulayalım."
İhlas Haber Ajansı
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