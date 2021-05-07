Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bir köy daha karantinaya alındı
|07 Mayıs 2021 13:44
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çalışma ve denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının tespit edildiği Koyungölü köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Salgının yayılmasının önlenmesi için köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle yasaklandı.
Mazgirt ilçesinde de bugün 4 köy ve 1 mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı.
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