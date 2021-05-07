1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti

Ankara'da elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün (33) gözüne, 2018 yılında atölyede çalışırken fırlayan metal parça isabet etti. Kanayan yarasını kendi yaptığı pansumanla geçiren Göv, 3 yıl sonra gözünün altına mıknatıs tutması sonucu parçanın içeriye girdiğini fark etti
 07 Mayıs 2021 14:06
+Aa- Yazdır
Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti

Evli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün 2018 yılının Mart ayında atölyede çalışırken fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isabet etti. Göv, kanayan yarasına kendisi pansuman yaptıktan sonra işine devam etti. Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla mıknatısın demiri çekme gücünden bahsederken elindeki mıknatısı göz bölgesine götürdü. Bu sırada mıknatısın göz altına yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki kazada metal parçanın deri altında kalmış olabileceğini düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça operasyonla alındı.

'MIKNATIS SAYESİNDE ÖĞRENDİM'

?Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini anlatarak, "Mıknatıs sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sadece orada bir sivilce gibi duruyordu. Daha sonra bunu mıknatıs sayesinde öğrendim. Orada siyah bir uç duruyordu. Mıknatısı tutunca anladım ki orada parça kalmış. Ameliyat kararını almak benim için zor oldu. Ama bunun gözüme ileride olumsuz bir etki yaratabileceğini düşündüğüm için bunu oradan aldırmam gerektiğini düşündüm. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Ameliyatımı oldum ve o günün akşamında çıktım. Ben bu konuda hassas davranamadım. 'Ufak bir sıyrıktır' diye düşündüm; ama sıyrık değilmiş parça gelip girmiş" dedi.

'MIKNATIS CİSMİN YERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR'

Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mustafa Köşker, hastanın durumunu anlatarak, "Gözüne metalik bir yabancı cisim kaçmış. Önce herhangi bir şikayeti olmadığı için doktora başvuruda bulunmamış. Ardından 2 yıl sonra kulaktan dolma bilgilerle mıknatısla alt göz kapağındaki metalik yabancı cismin yerini buluyor ve çıkarmamız için bize başvuruda bulunuyor. Biz de bu metalik cismi küçük bir operasyonla çıkardık. Bu şekildeki olaylarda yani mıknatısla yabancı cisimlerin yerlerinin bulunması kesinlikle önerdiğimiz bir uygulama değil. Herhangi bir travma durumunda böyle bir yaklaşım göz içindeki metal yabancı cismin yerini değiştirerek göze zarar verebilir. Dolasıyla böyle bir travma durumunda kendi kendimize müdahale etmek yerine direkt olarak doktora başvurmak daha doğru bir uygulama olacaktır" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İyidere'de çevreye duyarlı davranılacak
07 Mayıs 2021 14:38		 Canlı derse girebilmek için her gün 2 kilometre yürüyor
07 Mayıs 2021 13:46
Doğup büyüdüğü köye müze yaptırdı, Avrupa'dan ödül aldı
07 Mayıs 2021 13:22		 Validen, el ilanıyla muhabbet kuşunu arayan çocuğa sürpriz
07 Mayıs 2021 13:16
Troya Müzesi, Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazandı
07 Mayıs 2021 13:02		 İstanbul'da yarın hangi semt pazarları kurulacak?
07 Mayıs 2021 12:45
Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
07 Mayıs 2021 12:41		 Başhekimden uyarı: Randevu alıp dışarıda dolaşanlar var
07 Mayıs 2021 12:28
'Denetim, aşılama ve filyasyon' İzmir'de vakaları azalttı
07 Mayıs 2021 12:09		 İki danasını otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı
07 Mayıs 2021 11:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:42 - Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı15:41 - Kamulaştırma kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak15:34 - Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap15:15 - DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi15:04 - Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma15:02 - Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu15:01 - 9 günlük tatilde bankalar açık mı?
15:00 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:50 - Diyanet: İftarı Beklerken programı için mekana ücret ödenmedi14:46 - YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı14:38 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İyidere'de çevreye duyarlı davranılacak14:35 - Adalet Bakanlığından hakim adaylığı sınavındaki soru iptaline dair açıklama
14:34 - KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
CİMER yetkilisi: O kişinin bir başvurusu yok
Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
Çeyrek altın 785 TL'ye yükseldi
Manuel doldurulan çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı
Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma ciddi şekilde yaygınlaşacak
Bayram namazı, korona tedbirleriyle kılınacak: İşte namaz saatleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayvalık 2
çayı koy anlatayım 3
kota 1
altın kızlar 3
balık temizlemek 4
kazan kazan ilişkisi 2
auram var benim 1
anne 4
nohut 3
daldan dala konmak 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 50 itfaiye eri alacak
Sivas Gürçayır Belediyesi memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru alacak
Belçika Hükümeti burs duyurusu
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam