Erdoğan: Ürettiğimiiz aşıyı herkesle paylaşacağız
|07 Mayıs 2021 14:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Konuşmasına, azınlık cemaati temsilcileriyle yapılan iftara yönelik açıklama yaparak başlayan Erdoğan, ''Herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatı buldum'' dedi.
Erdoğan, Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı tartışmalarına, MHP'nin yeni anayasa çalışmasına ve Mısır'la başlayan normalleşme sürecine ilişkin bilgi vererek devam etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Hele hele insanlığın sağlığı ile bir konu da 'biz ürettik vermeyiz' anlayışı oldukça yanlıştır. Biz ürettiğimiz aşıyı herkesle paylaşacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.
MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİ
Mısır halkıyla tarihten gelen bu birliği yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Diyalog sürecini genişleterek sürdüreceğiz.
MHP'NİN YENİ ANAYASA ÖNERİSİ
illetin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz.. Çalışmamız bitmek üzere, muhalefete de sunacağız.
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