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Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski başpolis tutuklandı

Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başpolis, tutuklandı
 07 Mayıs 2021 14:15
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Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski başpolis tutuklandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli eski başpolis M.Y. (52) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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