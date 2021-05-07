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MEB unvan değişikliği sınavında skandal sonuç! Başarı oranı binde 7

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı inşaat mühendisliği alanındaki unvan değişikliği sınavında çok zor soru sorulduğu için başarı oranı binde 7 oldu
 07 Mayıs 2021 14:20
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MEB unvan değişikliği sınavında skandal sonuç! Başarı oranı binde 7

Milli Eğitim Bakanlığı, 2-3 Mart 2021 tarihlerinde e-Sınav olarak MEB Unvan Değişikliği Sınavı yaptı. Ancak, Bakanlık adayların tüm itirazlarına rağmen soru ve cevapları açıklamadı. Kılavuzda, sorular ilan edildikten sonra sorulara itiraz edileceği belirtilmiş olmasına rağmen, soru ve cevaplar yayımlanmadığından itiraz edebilmek de mümkün olmadı.

Bakanlık sınav sonuçlarını ise geçtiğimiz gün açıkladı. Açıklanan sonuçlarda bazı branşlarda çok çok soru sorulduğu ortaya çıktı. Örneğin inşaat mühendisliğinde sınava 266 aday girdi, sadece 2 aday 60 ve üzeri puan alabildi. Harita mühendisliğinde sınava 45 aday girdi, sadece 6 aday 60 ve üzeri puan alabildi. Yine makine mühendisliğinde sınava 190 aday girdi, 67 aday başarılı oldu

İşte istatistikler

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