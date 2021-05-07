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YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020 YDUS ve 2021 TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
 07 Mayıs 2021 14:46
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YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyurular;

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

26 Nisan - 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçları

2020-YDUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları

2021-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Anadolu Ajansı
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