KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bazı sosyal medya akımlarının veriler üzerinde riskler meydana getirebileceğini bildirdi
|07 Mayıs 2021 14:34
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Kurumdan yapılan açıklamada, son günlerde büyük ilgi gören "20'li yaşlar challenge" akımı gibi sosyal medya akımlarına işaret edildi.
İnsanları geçmişteki güzel anılara götüren bazı sosyal medya akımlarının, arka planda kişisel verileri hedefleyebileceği vurgulanan açıklamada, sevginin paylaştıkça, kişisel verilerin de korundukça güzel olduğu ifade edildi.
"Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın." mesajına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kişisel verilerimiz, bizi biz yapan özelliklerimizdir. Bireyin kişisel verilerini paylaşması veya paylaşmaması elbette kendi tercihindedir. Ancak bazı sosyal medya akımları, verilerimiz üzerinde çeşitli riskler meydana getirebilir. Hep birlikte bu risklerin farkında olalım."
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