Adalet Bakanlığından hakim adaylığı sınavındaki soru iptaline dair açıklama
|07 Mayıs 2021 14:35
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ADALET BAKANLIĞI DUYURUSU ŞU ŞEKİLDEDİR
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1-) 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı ve Bakanlığımızca yapılan soru iptali mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soyisimleri yer alan adayların açıktan atama işlemleri tamamlanmıştır.
Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar ilgili mahallere gönderilmiştir.
2-) 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı ve Bakanlığımızca yapılan soru iptali mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soy isimleri yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp kurumlarındaki görevlerinden ayrılmalarında sakınca görülmeyen adayların naklen atama işlemleri tamamlanmıştır.
Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar adayların görev yaptığı kurumlara gönderilecek olup kurumları ile ilişiklerini kestikten sonra staj merkezlerine giderek görevlerine başlamaları gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
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