Diyanet: İftarı Beklerken programı için mekana ücret ödenmedi
Diyanet İşleri Başkanlığı, "İftarı Beklerken" programının yayımlandığı mekanın bir hayırsever tarafından hazırlandığını ve bu kapsamda ödeme yapılmadığını duyurdu
|07 Mayıs 2021 14:50
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, Diyanet TV'de yayımlanan iftar programına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Söz konusu haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtilen açıklamada, "İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkanla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya AŞ tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır." denildi.
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