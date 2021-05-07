DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi

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DSİ Genel Müdürlüğü tayinlerle ilgili 2021/4 sayılı Genelgesini tüm birimlere gönderdi. Yazıda 2019/10 sayılı genelge gereğince tayinlerin Haziran ve Aralık olmak üzere iki dönem halinde yapıldığı ancak işler çok yoğun olduğu ve sezon ortasına gelindiği için tayinlerin artık yılda bir defa olmak üzere sadece Aralık ayında tayin yapılabileceğini belirtti.

2021/4 sayılı DSİ Genelgesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin tayinlerine yönelik açıklamalar yer aldı. Başvurular http://portal.dsi.gov.tr adresinden Aralık ayının ilk iş günü alınacak. Beşinci iş günü akşamı saat 17:00'da sona erecek.