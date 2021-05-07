Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Temsilciliği, Yozgat Bozok Üniversitesi ile bankalar arasında yapılan promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldı. İhaleyi kazanan Halk Bankası, beş yıllığına personel başına 9 bin 60 TL promosyon ödemesi yapacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Üniversite Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can, 2021 Yılı Haziran Ayında 2 Bin 29 personelin her birine tek seferde 9 bin 60 TL promosyon ödemesi yapılacağını ve bunun Türkiye rekoru olduğunu ifade etti.

Promosyon anlaşmasında kişi başına düşen miktarın, şuana yapılan promosyon ihaleleri içerisinde en yüksek miktar olduğunu belirten Can, "Anlaşmanın, tek seferde ve eşit miktarda promosyon alacak olan üniversitemiz akademik, idari ve 4/d personeline hayırlı olmasını diliyorum" dedi.