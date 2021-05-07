9 günlük tatilde bankalar açık mı?

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı, 27 Nisan'da yayımladığı genelgeyle tüm kamu çalışanlarının, Ramazan Bayramı haftasında, yani 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günü tam, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına karar vermişti. Ancak bu uygulama sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Bu izne, idari izin denmektedir.

Diğer taraftan, kanunen sadece resmi ve dini bayram günlerinde hem kamu hem de özel sektörde çalışanlar izinli sayılmaktadır. İdari izin kavramı sadece kamu çalışanları için geçerlidir. Ayrıca idari izin sayılan günlerde dahi emniyet ve sağlık gibi alanlarda yeterli personel bulundurularak hizmete devam edilmektedir.

Bu bağlamda bankalar 10 ve 11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta ise yarım gün çalışacak, 13 ve 14 Mayıs'ta ise bankalar kapalı olacaktır.