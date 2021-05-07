1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu

"Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nde hayat kitabımız Kur'an ile irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabb'imizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet, zikir ve tespihle, tövbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim"
 07 Mayıs 2021 15:02
+Aa- Yazdır
Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadir Gecesi: Bin aydan hayırlı gece" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Allah'ın af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllere bir lütuf olarak gelen şifa ayı ramazanın son günlerinin yaşandığı belirtilen hutbede, Müslümanların Kovid-19 salgını nedeniyle buruk geçen bu günlerin huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi'ne kavuşmayı heyecanla bekledikleri ifade edildi. Bu kutlu gecenin yarın idrak edileceği aktarılan hutbede, "Cenabıhak, bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kadir Gecesi'nin, yüce Allah'ın yeryüzüne "es-Selam" ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gece olduğu anlatılan hutbede, bu nedenle Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketi bol manevi bir fırsat anı olduğu vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim'de geçen Kadir Suresi'nden "Biz Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." ayetinin aktarıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

"O halde geliniz, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nde hayat kitabımız Kur'an ile irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabb'imizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet, zikir ve tespihle, tövbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabb'imize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği, 'Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.' duasını dilimizden düşürmeyelim."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı
07 Mayıs 2021 15:34		 Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor
07 Mayıs 2021 15:23
KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı
07 Mayıs 2021 14:34		 Bayram namazı, korona tedbirleriyle kılınacak: İşte namaz saatleri
07 Mayıs 2021 13:30
Polis memuru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı
07 Mayıs 2021 11:51		 Sağlık çalışanları 'Anneler Günü'nü evlatlarına sarılamamanın hüznüyle kutlayacak
07 Mayıs 2021 11:40
Koronayı yenen Rektör Beydemir: Hastalığın bir anı diğer anını tutmuyor
07 Mayıs 2021 11:21		 20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyor
07 Mayıs 2021 11:17
Prof. Balık: Salgın devam ederse tek doz hatırlatma aşısı yapılmalı
07 Mayıs 2021 11:13		 Türk hava sahasından yılın ilk 4 ayında 27 saniyede bir uçak geçti
07 Mayıs 2021 11:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:42 - Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı15:41 - Kamulaştırma kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak15:34 - Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap15:15 - DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi15:04 - Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma15:02 - Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu15:01 - 9 günlük tatilde bankalar açık mı?
15:00 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:50 - Diyanet: İftarı Beklerken programı için mekana ücret ödenmedi14:46 - YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı14:38 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İyidere'de çevreye duyarlı davranılacak14:35 - Adalet Bakanlığından hakim adaylığı sınavındaki soru iptaline dair açıklama
14:34 - KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
CİMER yetkilisi: O kişinin bir başvurusu yok
Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
Çeyrek altın 785 TL'ye yükseldi
Manuel doldurulan çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı
Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma ciddi şekilde yaygınlaşacak
Bayram namazı, korona tedbirleriyle kılınacak: İşte namaz saatleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suda köklendirme 2
çayı koy anlatayım 3
söyleyene göre kıymet bulan sözler 1
patates salatası 3
konformist 1
balon balığı 3
elini kolunu sallaya sallaya gezmek 2
çanak çömlek patladı 2
Haberin olsun 2
ayvalık 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 50 itfaiye eri alacak
Sivas Gürçayır Belediyesi memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru alacak
Belçika Hükümeti burs duyurusu
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam