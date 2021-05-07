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İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği tüm programların yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayımlandı.
 07 Mayıs 2021 15:21
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İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın linkini sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkınan koşan yorulmaz. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmayız." sözlerinin işitildiği bir video yer aldı.
Anadolu Ajansı
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