İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap
|07 Mayıs 2021 15:21
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın linkini sosyal medya hesabından paylaştı.
Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkınan koşan yorulmaz. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmayız." sözlerinin işitildiği bir video yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdoganın 2020 yılında gerçekleştirdiği tüm programlarının yer aldığı #AşkınanKoşanYorulmaz kitabı yayımlandı.T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 7, 2021
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kitabın tamamına erişmek için👇https://t.co/Rk6Q0zeDVd pic.twitter.com/LVcVL2UTMb
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