Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski devlet bakanlarından Cemil Erhan son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende, diğer siyasilerin cenaze namazlarında olduğu gibi kalabalıktan dolayı sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.
|07 Mayıs 2021 15:30
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Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Erhan'ın cenazesi vasiyeti üzerine memleketi Ağrı'da toprağa verildi.
Yağmur nedeniyle Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin içinde kılınan cenaze namazında oluşan kalabalık tepki çekti. Cenaze töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba da katıldı.
Cenazeye sınırlı sayıda CHP'li katılırken, camideki namazda saf tutulurken sosyal mesafeye yeterince özen gösterilmediği gözlendi.
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