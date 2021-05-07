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İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise 50 zabıta memuru, 50 de itfaiye eri alacak.
 07 Mayıs 2021 15:33
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İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi lise mezunu 155, önlisans mezunu 20, lisans mezunu 80, önlisans mahalli idareler ve yerel yönetimler mezunu da 23 olmak üzere toplamda 278 zabıta memuru almak için ilana çıktı.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 21 ila 27 Haziran tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak.

İlanın detayları için TIKLAYINIZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çeşitli bölümlerden mezun adaylar arasından 50 zabıta memuru, 50 de itfaiye eri alacak.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 14 ila 18 Haziran tarihleri arasında şahsen alınacak.

İlanın detayları için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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