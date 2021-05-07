İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise 50 zabıta memuru, 50 de itfaiye eri alacak.
|07 Mayıs 2021 15:33
|+Aa- Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi lise mezunu 155, önlisans mezunu 20, lisans mezunu 80, önlisans mahalli idareler ve yerel yönetimler mezunu da 23 olmak üzere toplamda 278 zabıta memuru almak için ilana çıktı.
Başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurular 21 ila 27 Haziran tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak.
İlanın detayları için TIKLAYINIZ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çeşitli bölümlerden mezun adaylar arasından 50 zabıta memuru, 50 de itfaiye eri alacak.
Başvuracak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurular 14 ila 18 Haziran tarihleri arasında şahsen alınacak.
İlanın detayları için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|YDS/1 sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
07 Mayıs 2021 11:01
|4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
07 Mayıs 2021 10:05
|Adalet Bakanlığından ertelenen işçi alımı sözlü sınavları için açıklama
06 Mayıs 2021 16:14
|Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
06 Mayıs 2021 11:05
|Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
06 Mayıs 2021 00:04
|2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
05 Mayıs 2021 00:31
|20 bin öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu
03 Mayıs 2021 16:55
|ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz
02 Mayıs 2021 13:16
|ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi
01 Mayıs 2021 20:05
|SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
30 Nisan 2021 16:55