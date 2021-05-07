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Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı

Konya'da 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
 07 Mayıs 2021 15:42
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Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan buldu.

Sahte toz deterjanların kargoya verilmek üzere hazır hale getirildiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından iş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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