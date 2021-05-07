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Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı
Konya'da 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
|07 Mayıs 2021 15:42
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İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiğini tespit etti.
Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan buldu.
Sahte toz deterjanların kargoya verilmek üzere hazır hale getirildiği belirlendi.
Polis ekipleri tarafından iş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.
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