Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kocasının bıçakladığı ileri sürülen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
|07 Mayıs 2021 15:51
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmandan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, evdeki Semra Ç'yi (48) banyoda bıçaklanmış buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, karısını bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis son anda yetişti! Samsun'da 2. kez tuzağa düşmek üzereydi
07 Mayıs 2021 17:04
|İnternet siparişlerini alıp, kargodan teslim alarak dolandıran 2 zanlı tutuklandı
07 Mayıs 2021 16:47
|Kumar baskınında polisi görünce uyuyor numarası yaptı
07 Mayıs 2021 16:36
|Anne ve babasını öldüren şahıs: Bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum
07 Mayıs 2021 16:12
|Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
07 Mayıs 2021 16:05
|Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı
07 Mayıs 2021 15:42
|9 ilde kaçak lüks otomobil operasyonu: 24 otomobile el konuldu
07 Mayıs 2021 10:59
|3 mimar, kağıt parçaları ile 200 bin lira dolandırıldı
07 Mayıs 2021 10:56
|Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma
07 Mayıs 2021 10:02
|Tabanca merakı öğretmeni silah kaçakçısı yaptı
07 Mayıs 2021 09:58