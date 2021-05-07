Çevre Bakanı geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildiğini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ithal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edebilecekleri bir sistemi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son yıllarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla "temiz şehirler" ve "sürdürülebilir çevre" için atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak geri kazanım oranını yüzde 19'a çıkardıklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Hedefimiz bu oranı 2023'te yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a yükseltmek. Belediyelerimize sağladığımız desteklerle nüfusumuzun yüzde 87'sine atık hizmeti veriyoruz. Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını yüzde 50'ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık." ifadesini kullandı.

Tüm çevre projelerinin çatısı olan "Sıfır Atık" seferberliği ile atık miktarını azaltma ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil etme amacı taşıdıklarını vurgulayan Kurum, "Sıfır Atık hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni kriterler getirildi

Yaptıkları düzenlemelerle, ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Kurum şunları kaydetti:

"Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını da tamamen yasakladık. Atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirirken geri dönüşüm/kazanım tesislerimizin daha sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

En son Adana'da istemediğimiz görüntülerin ortaya çıkması üzerine ekiplerimizle 139 tesiste denetim yaptık. 29 işletmenin faaliyetini durdurduk, 32 işletmeye 7,9 milyon lira para cezası uyguladık. Çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevremizin ve vatandaşımızın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerimize yeni kriterler getiriyoruz. İthal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edeceğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin her zaman yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyacak, çalışmalarımızı tavizsiz devam ettireceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız ülkemizi onlara yeşil bırakacağız."