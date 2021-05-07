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Anne ve babasını öldüren şahıs: Bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum

Isparta'da anne ve babasını öldüren şahıs: "Babamla ekmeği geç getirdim diye tartıştık, bana saldırdı bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum"
 07 Mayıs 2021 16:12
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Anne ve babasını öldüren şahıs: Bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum

Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın (44) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Altın, olay günü ekmek meselesi yüzünden babasıyla tartıştığını daha sonra babasının kendisine saldırması üzerine mutfaktan ekmek bıçağı aldığını belirterek, olay anını hatırlamadığını söyledi.

Olay, 23 Mayıs 2020 tarihinde Yayla Mahallesi 130. cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Tartıştığı babası emekli astsubay Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı(71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın, daha sonra polise giderek teslim oldu. Ramazan Altın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve babasını öldüren Ramazan Altın hakkında "üstsoydan birini kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ramazan Altın'ın ifadelerine yer verildi.

"Ekmeği geç getirdiğim için bana bağırmaya başladı"

Tutuklu sanık Ramazan Altın, ifadesinde eşiyle ayrıldıktan sonra anne ve babasının yanında yaşamaya başladığını belirterek, olay günü babasının kendisini ekmek almaya gönderdiğini söyledi. Fırına gittiğini ancak ekmeğin olmaması üzerine Gökçay mevkiine kadar gittiğini ifade eden Altın, "Eve geldiğimde babam ekmeği geç getirdiğim için bana bağırmaya başladı. Bunun üzerine kendisiyle tartıştık. Emekli astsubay olan babam çocukluğumdan bu yana bana bağırırdı. Olay öncesi de bana saldırdı. Ben de mutfağa giderek ekmek bıçağı aldım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

"Olaya annem de dahil oldu onu da bıçakladım"

Babasıyla kavga ettiği sırada annesinin de olaya dahil olduğunu kaydeden Ramazan Altın, "O anda annemi de bıçakladım ancak olayı hatırlamıyorum" diye konuştu. Ramazan Altın, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra 3-4 saat olayın şokunu yaşadığını ve daha sonra evden çıkarak polise gidip teslim olduğunu belirtti.

"Kardeşim çalışmadığı için babamla tartışırdı"

İddianamede Ramazan Altın'ın kız kardeşi A.A.'nın ifadesine de başvuruldu. A.A. ifadesinde kardeşinin maddi olarak sıkıntılara girdiğini ve borçları yüzünden eşinden ayrıldığını söyledi. Babasının çalışmadığı için kardeşine kızdığını anlatan A.A., ikili arasında bu yüzden tartışmalar yaşandığını belirtti. A.A., "Kardeşimin yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozuldu" dedi.

Öte yandan iddianamede Ramazan Altın'ın yapılan sağlık kontrolünde cezai ehliyetinin yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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