Kumar baskınında polisi görünce uyuyor numarası yaptı
|07 Mayıs 2021 16:36
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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen tam kapanmayla birlikte bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kumarhaneye çevrilen ev ve kapalı olması gerekirken kıraathanelerin de aralarında bulunduğu 22 adrese operasyon düzenledi.
Polisin baskın yaptığı adreslerde suçüstü yapılan 277 kişiye kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlal etmekten 783 bin 874 lira ceza uygulandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 14 bin 470 lira paraya el koyuldu.
Ayrıca 22 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.
MERDİVEN ALTINDA GİZLENİP, UYUYOR NUMARASI YAPTIBaskında bir iş yerinin kapısını koçbaşıyla kırarak giren ekipler, içerideki bazı kişilerin merdiven altında saklandıklarını ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıklarını belirledi.
Aynı adreste bir kişinin uyuyor numarası yaptığı görüldü.
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