İnternet siparişlerini alıp, kargodan teslim alarak dolandıran 2 zanlı tutuklandı
|07 Mayıs 2021 16:47
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Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.S. ve Ç.Ö'nün internet üzerinden sıfır veya ikinci el teknoloji ürünleri satan kişileri dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekiplerce yapılan araştırmada alışveriş sitelerinde yayımlanan ilanlara başvuran şüphelilerin, satın almadan önce ürünleri görmek istediklerini söyleyerek satıcıların İzmir'de yaşayan akrabaları veya tanıdıklarına gönderim gerçekleştirmelerini sağladıkları tespit edildi.
Ürünleri kargo şubesinde görme bahanesiyle gönderildiği kişinin kimlik bilgilerini de alan zanlıların, bu bilgilerle hazırladıkları sahte kimlikle kargoları şubeden teslim alarak kaçtıkları belirlendi.
Aynı yöntemle farklı kişileri dolandırarak yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen E.S. ve Ç.Ö, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin, gönderilen kargoları teslim almaları güvenlik kamerasına yansıdı.
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