Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatın imha edildiği görüntüleri paylaştı.
|07 Mayıs 2021 17:15
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Mağaralar ile mühimmatların görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hane halkı büyüklüğü en yüksek il Şırnak oldu
07 Mayıs 2021 16:06
|Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı
07 Mayıs 2021 15:34
|Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor
07 Mayıs 2021 15:23
|Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu
07 Mayıs 2021 15:02
|KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı
07 Mayıs 2021 14:34
|Bayram namazı, korona tedbirleriyle kılınacak: İşte namaz saatleri
07 Mayıs 2021 13:30
|Polis memuru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı
07 Mayıs 2021 11:51
|Sağlık çalışanları 'Anneler Günü'nü evlatlarına sarılamamanın hüznüyle kutlayacak
07 Mayıs 2021 11:40
|Koronayı yenen Rektör Beydemir: Hastalığın bir anı diğer anını tutmuyor
07 Mayıs 2021 11:21
|20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyor
07 Mayıs 2021 11:17