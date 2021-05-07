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Köy evinin bahçesindeki çadırda kumar oynayan 26 kişi yakalandı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, bir köyde evin bahçesine kurulan çadırda kumar oynayan 26 kişiye 148 bin lira para cezası uygulandı.
 07 Mayıs 2021 17:18
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Boğazevci köyünde yeni tip koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köyde yaşayan N.K'nin evine baskın düzenleyen ekipler, bahçeye kurulan çadırda çok sayıda kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Çadırdaki 26 kişi hakkında kumar oynamak, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten yasal işlem başlatan jandarma ekipleri, şüphelilere toplam 148 bin lira para cezası uyguladı.

Çadırda ve evde yapılan aramada ruhsatsız 3 av tüfeği, 4 tabanca, çok sayıda fişek ve G-3 piyade tüfeğinin alev gizleme aparatı ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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