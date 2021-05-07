Eren-7 operasyonunda 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında, kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
|07 Mayıs 2021 17:26
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-7 Operasyonu" kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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