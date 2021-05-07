1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı

24 Temmuz 2020 yılında kılınan Cuma namazı ile birlikte 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlandı. Ayasofya Camii'ne Kadir Gecesi öncesi asılan mahyada "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi
 07 Mayıs 2021 17:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandı. 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi asılan ilk mahyada "La ilahe illallah" yazıyor. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde çalışmaya başlayan son usta Kahraman Yıldız, mahya işlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını, mahyalara yazılacak olan yazıların da Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı tarafından belirlendiğini aktardı.

Ayasofya'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız, " 15-20 günden beri İstanbul Valiliği'nin kontrolünde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mahya takımını yapmaya çalışıyoruz. Bu 15-20 günde diğer camilerimizin mahyalarını astık, ikinci üçüncü mahyaları astık. Edirne ve Bursa'daki yazılarımızı da astık. Akşamları kalan zamanlarda da Ayasofya takımının çalışmalarını yaptık. Nihayet bu takımı yapabildik. Daha bir saat önce bu takım hazırlandı. Bugün de Allah izin verirse buraya asacağız. Mahyamızla birlikte "La İlahe İllallah" yazacağız. 45- 50 yıldır Sultan Ahmet Camii'nde ve diğer camilere de mahya asıyorum. Ayasofya'ya bakardık önceden gerçekten Ayasofya büyük bir cami. Tek ceremesi var büyük bir cami. Buda bugün bize nasip oldu. Kazasız belasız bitirebilirsek 'La ilahe illallah' yazacağız" dedi.

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ve 49 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Yıldız, "Mahya çok farklı bir olay. Ramazan aylarında ramazan geleneği olmuş. Televizyon, radyo, sinema ve gazetenin olmadığı zamanlarda en görsel yayın bu mahyalar varmış. O süreçten bu zamana kadar gelmiş. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetten sonra elektriğin gelmesiyle Edirne baş mahyacısı le İstanbul baş mahyacısı bir denemede bulunmuşlar. Rüzgar ve mesafeden dolayı ampuller patlamış ve kırılmış. Muvaffak olamamışlar. Osmanlı döneminde asıldıysa da bilemiyorum" diye konuştu.

Öte yandan 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılan en büyük mesafeye ve aydınlatmalara sahip olma özelliğini taşıyan mahyadaki "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı
07 Mayıs 2021 18:10		 Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
07 Mayıs 2021 10:16
Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor
07 Mayıs 2021 09:43		 Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü
07 Mayıs 2021 00:30
EMA, Sinovac için ön değerlendirme süreci başlattı
06 Mayıs 2021 23:14		 Bill Gates eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
06 Mayıs 2021 22:28
Pfizer/BioNTech aşısında patent tartışması
06 Mayıs 2021 19:37		 ABD'den Hakan Atilla kararı
06 Mayıs 2021 17:46
Katar'da Maliye Bakanı hakkında 'yolsuzluk' suçlamasıyla gözaltı kararı
06 Mayıs 2021 16:21		 Rusya: Moderna'nın dünyanın en iyisi aşısı seçilmesi siyasi bir karar
06 Mayıs 2021 15:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:44 - Kalbi duran kediye suni teneffüs yapan mahalle bekçisi ödüllendirildi18:42 - Emniyet Müdürlüğünden Trafik Haftası ve Anneler Günü'ne özel klip18:25 - Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü18:10 - Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı17:50 - Gün sonu döviz fiyatları17:47 - Okullar, 10-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek
17:41 - 'Türkiye'yi üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız'17:38 - Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı17:26 - Eren-7 operasyonunda 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi17:18 - Köy evinin bahçesindeki çadırda kumar oynayan 26 kişi yakalandı17:15 - Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi17:14 - Trabzon'da 61 bin 698 fındık üreticisine 87 milyon liralık destek ödemesi yapılacak
17:06 - AK Parti CHP videosu neden kaldırıldığını açıkladı17:04 - Polis son anda yetişti! Samsun'da 2. kez tuzağa düşmek üzereydi17:00 - Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu16:47 - İnternet siparişlerini alıp, kargodan teslim alarak dolandıran 2 zanlı tutuklandı16:36 - Kumar baskınında polisi görünce uyuyor numarası yaptı
16:12 - Anne ve babasını öldüren şahıs: Bıçağı aldım sonrasını hatırlamıyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma
CİMER yetkilisi: O kişinin bir başvurusu yok
Marketlerde yeni dönem başladı: Artık bu ürünler satılamıyor
4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek
WhatsApp'ın son bir haftası! Şimdi ne olacak?
Manuel doldurulan çalışma izin belgelerinin süresi uzatıldı
Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
Bayram namazı, korona tedbirleriyle kılınacak: İşte namaz saatleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuş dili ıslık ile anlaşmak 3
eti karam gurme 2
antagonist 1
altın kızlar 3
anlat anlat sen seversin yalanı 3
japon yapıştırıcı 3
karbüratör 4
kalemin yazmaması 2
nohut 3
putin ve şeytan 2 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 50 itfaiye eri alacak
Sivas Gürçayır Belediyesi memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru alacak
Belçika Hükümeti burs duyurusu
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam