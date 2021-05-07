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Karaman'da tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Karaman'da park halindeki tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücü hayatını kaybetti.
|07 Mayıs 2021 18:25
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Ömer Mustafa Kocagil idaresindeki 42 BLT 88 plakalı kamyonet, Karaman-Konya kara yolunun 17. kilometresinde park halindeki 33 R 8557 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Kocagil ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Kocagil, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocagil'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Tırın sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
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