Emniyet Müdürlüğünden Trafik Haftası ve Anneler Günü'ne özel klip

Trafik Denetleme Büro Amirliğince hazırlanan ve sosyal medyada yayınlanan video klip, ilgi gördü.

Klipte rol alan çocuklar, Anneler Günü'nü ve Karayolları Trafik Haftası'nı kutlayarak, trafikle ilgili mesaj veriyor.

Polis ekipleri, ayrıca ilçedeki üst geçitlere, köprü girişlerine ve reklam panolarına astıkları afişlerle vatandaşlardın hem Karayolları Trafik Haftası'nı hem de Annneler Günü'nü kutladı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehit ve gazi anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.

Paylaşılan görseller ve yapılan çalışmalarla trafik kurallarının sürekli şekilde sürücülerin, yayaların ve yolcuların algısında yer almasının sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çünkü çok basit olan ve herkesin bildiği bu trafik kurallarına uyulmadığında en iyi ihtimalle binlerce liralık maddi kayıp gerçekleşirken, acı tarafı ise kaza geçiren vatandaşların engelli kalması veya hayatını kaybetmesi oluyor. İşte bu kayıplar maalesef trafik kuralları kadar kolay dile getirilemiyor. Özellikle yetişmiş bir insan kaybının bir trafik kazası yüzünden gerçekleşmesi çok üzücü. 7'den 70'e her birey günümüzde bir şekilde trafikte yer almakta olduğu için mutlak suretle kaza geçirme ihtimalimizi en aza indirgeyen ve en az hasarla atlatmamızı sağlayan bu kurallara uyulmalıdır. Unutmayalım ki gerek sürücü ve yaya olarak gerekse yolcu olarak bir şekilde trafiğin içinde yer almaktayız. Herkesin Trafik Haftası kutlu olsun."