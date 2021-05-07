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Kalbi duran kediye suni teneffüs yapan bekçi ödüllendirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde kalbi duran kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren çarşı ve mahalle bekçisi, ödüllendirildi.
 07 Mayıs 2021 18:44
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İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Emre Özkan'ın, 2 Mayıs 2021'de Baruthane Mahallesi'nde devriye görevi sırasında çöp konteynerinin yanında hareketsiz duran kedi yavrusunu yaklaşık 20 dakika kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmesi takdirle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Özkan'ı makamında kabul etti.

Urhal, ayrım yapmaksızın canlıya verdiği önem ve halkın emniyet teşkilatına güveninin artmasını sağladığından dolayı Özkan'ı teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Özkan'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünde eğitimini sürdürdüğü öğrenildi.

Yürekleri ısıtan görüntüler bir başka bekçi tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınmış, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü de bu görüntüleri, "Kahramanlar her yerde. Kahramanlar içimizde. Kahramanlar görevinin başında. Teşekkürler kahraman çarşı ve mahalle bekçimiz Y. E. Özkan" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Anadolu Ajansı
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