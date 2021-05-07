Dokunulmazlığı kaldırılan ırkçı Yunan vekil ülkesine iade edilecek

AP'nin bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki mahkeme, milletvekili olduğu AP'de kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla bilinen Lagos'un suç örgütü yönettiği için 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Yunanistan'a iade edilmesini kararlaştırdı.

Brüksel savcılığı, eski Altın Şafak Partisi üyesi Lagos'un iadesine itiraz etmek için pazartesi gününe kadar süresi olduğunu duyurdu. Daha önce iadesine karşı çıkacağını belirten Lagos'un Yunan makamlarına ne zaman teslim edileceği konusunda güvenlik gerekçesiyle bilgi verilmedi.

Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı. Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan, milletvekili olduğu AP'ye ev sahipliği yapan Brüksel'e kaçmıştı.

Lagos'un AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Yunanistan uluslararası tutuklama emri çıkarmış, Lagos Brüksel'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. Milletvekilliğine bağımsız olarak devam eden 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.